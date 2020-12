Mučilo ga je nešto što nikome nije rekao: Boban Rajović otkrio da je pjevač sa sobom odnio tajnu

Njihove porodice su se družile, ljetovali su zajedno, a Boban je kivan što su mnoge kolege od Džeja digle ruke posljednjih godina.

“Bio sam mnogo ljut i razočaran. I tada sam pričao, a i sada ću. On je ušao u neki svoj svijet, mnogi su ga otpisali i rekao sam im da će im biti žao jednog dana i taj dan je došao. Ne znam osobu na svijetu koja je Džeja poznavala, a da nije pustila suzu kada je umro. Trebalo je malo ranije da se sjete, jer on je zaslužio svojim pjesmama i hitovima da probamo da ga vratimo u normalu i u posao. On je bio najgori za sebe, a dobar za sve ostale“, rekao je Rajović, a potom otkriva da je Džej često plakao, ali i da je neku tajnu odnio na onaj svijet.

“Jeste, umio je često da pusti suzu. Plakao je kada je i sa mojom djecom pričao o svom životu, ali i kada sam mu ja pričao o nekim svojim situacijama. Umio je i uz pjesmu da plače od radosti. Sve više razmišljam o tom čovjeku i mislim da sam ga u potpunosti shvatio i razumio, mogao sam da pročitam na njemu da ga je mučilo nešto što nikad nikome nije rekao. Nikada se nije požalio, ja sam pomogao tom i tom, a on meni nije, naprotiv. Imam snimak gdje ja govorim: ‘Džeki, mi smo tu , nama ne treba niko, iako bi neki mogli da se jave, a ne javljaju se’, a on kaže: ‘Ne, nama se svi javljaju, nas svi vole’. On nikog nije htio da okalja ili uvrijedi“, prisjeća se Boban za “Svet” a prenose mediji.

Folker ističe da je Džej bio velikodušan i da je volio drugima da pomaže. Osvrnuo se na to što je Džej planirao da objavi knjigu o svom životu.

“Čuo sam za to i nadam se da će je neko objaviti. Sjećam se, jednom smo radili u Velsu i u četiri sata ujutru smo otišli na benzinsku pumpu gdje je on stajao pored aparata za kafu i nikom ko je ušao na pumpu nije dozvolio da plati, bez obzira da li je Austrijanac, Nijemac… Kupio je neki alat, a ja ga pitam šta će mu to, on: ‘Pa jeftino, brate, što da ne kupim’. Zapravo je samo htio da potroši pare, da ih potroši što prije. Rano nas je napustio, mogao je još da živi, ali zaspao je nasmijan i sretan što je mogao da pomogne svima, dijelio je svima šakom i kapom. Pa mojim klincima, kojima stvarno ne treba, svaki put kada bi ih vidio, davao bi po 20, 50, 100 eura. Nebitno koliko, ali imao je taj osjećaj. Ja volim da dajem, pa se radujem što ima još takvih ljudi“, napominje pjevač, koji je prije dvije godine objavio duetsku pjesmu sa Džejem “Hej, živote, druže”.

