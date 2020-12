Pretukao je bivši, a evo gdje sad živi “Žena od sultana” – Pokazala unutrašnjost, detalj ostavlja bez teksta

Miša je poznat kao bubnjar iz benda koji prati pjevačicu na nastupima.

– U javnosti ga je krila kao zmija noge. Bila je sa njim sve vrijeme dok je izbacila hit „Žena od sultana“, ali je medijima govorila da je slobodna kako sebi ne bi stvarala dodatni pritisak. Napravili su pauzu, jer su pomislili da će im tako biti bolje, međutim njih dvoje su se ponovo pomirili – ispričao je izvor prije nekog vremena za “Blic“.

Podsjetimo, Miša je prije nekoliko sedmica pravio probleme u jednom klubu. Do incidenta je došlo kad je Tijanin fan prišao da se slika sa pjevačicom i vlasnicom hita “Žena od sultana”, to se navodno Koljenoviću nije dopalo, te je zbog toga došlo do koškanja i tuče.

Mlada pjevačica Tijana Milentijević koja se proslavila megahitom “Žena od sultana” još jedna je na estradnom nebu koja je počela da uživa u prazničnoj atmosferi.

Tijana je na Instagramu otkrila jedan kutak svog doma, a njeni vjerni pratioci jedva su dočekali da vide gdje to ona provodi ove zimske dane.

Upravo na ovoj društvenoj mreži Milentijevićeva je pokazala kako izgleda njen dom, ali i novogodišnja jelka, koja je bogato dekorisana raznobojnim ukrasima, a ispod nje se nalazi mnoštvo poklona.

