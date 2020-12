ŽENA OD SULTANA ISKRENO O BORBI SA KILOGRAMIMA: Pjevačica priznala da se ugojila, a evo kako je smršala! OVO JE NJENA TAJNA!

– Oduvijek vodim računa o svom zdravstvenom stanju, i pre pojave korone. Nažalost, čitava ova situacija je na sve nas dosta štetno uticala. Sada smo svi mnogo više oprezniji kada je zdravlje u pitanju. Trudim se da svakog jutra unosim što više vitamina i da se hranim što zdravije mogu. Više vremena provodim kod kuće, tako da imam vremena da se svemu tome i zaista posvetim. Pre svega ovoga sam stalno išla po restoranima i jela sve i svašta, dok je sada situacija potpuno obrnuta – kaže Tijana i priznaje da se tokom karantina ugojila.

– Eto, baš sada pričam o zdravoj ishrani, a opet sam i pored svega toga nabacila koji kilogram viška na proleće. Taj karantin je uticao na sve nas, pa tako i na mene. Slabije sam se kretala tokom tog kritičnog perioda i samim tim su se kilogrami lepili. Međutim, pozitivna strana je što sam u poslednje vreme skinula čak tri kilograma. Tako je bar poslednji put pokazala vaga kada sam se merila. Kada god imam puno obaveza, brzo i smršam. Krene trka, frka i tako uspem da se istopim – objašnjava pjevačica.

Iako je neko ko voli da jede, Tijana se trudi da izbegava sve one namirnice koje važe za nezdrave, ali jedino čemu ne može da odoli su slane grickalice.

– Izbegavam hleb i testo najviše. Znam da to nikako nije zdravo, pa samim tim se to ne nalazi na mojoj listi. Slatkiši i gazirana pića su takođe zabranjeni, dok slanišima ne mogu da odolim. Čipsevima i grisinama nikako ne mogu da se oduprem. Međutim, potrudiću se da to bude moja daleka prošlost – kaže Milentijevićeva, koja do sada nije imala problema sa zdravljem.

Kada je reč o nezi, pevačica ističe da ima sreće što joj je koža prirodno čista, ali uprkos tome ona preduzima sve što je u njenoj moći da tako i ostane.

– Srećna sam što mi je koža prirodno čista i lepa. Kod kuće je održavam kremicama koje je fino hidriraju i srede svaku nesavršenost koja u tom trenutku postoji. Naravno, pored toga posećujem kozmetičara, gde sam redovna na tretmanima lica. Volim da izgledam sveže, zdravo i negovano – zaključuje Tijana, prenosi kurir.

