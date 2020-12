Udala se Tašketova kćerka za 20 godina starijeg, Viki Miljković odmah čestitala: Kad vidite mladoženju, ostat ćete bez teksta

Naime, pored 13-godišnjeg sina Andreja, kog je dobio sa folkerkom, harmonikaš ima i nasljednicu Jelenu iz veze s Gordanom Dobrosavljević, koja se ne eksponira javno. Kako Jelena živi i studira u Njemačkoj, ona se u subotu po podne tamo i udala za partnera izvjesnog biznismena Dragana Bodirožu, koji je od nje znatno stariji. Kako se saznaje od izvora bliskog porodici harmonikaša, on i Viki nisu se složili s izborom njegove mezimice.

Pjevačica i harmonikaš navodno nisu došli zbog korone, ali nisu joj čestitali ni na društvenim mrežama.

– Jelena živi u njemačkom gradu Baden-Badenu, gdje su i njena mama Gordana i očuh. Kod Viki i Tašekta je dolazila samo na raspuste. Kada je tati i maćehi rekla da ima dečka koji je poprilično stariji od nje, naišla je na negodovanje. Njima se nije svidio njen izbor i na sve načine su pokušavali da je odgovore od ideje da bude sa Draganom. Zbog stanja sa koronom ona nije dolazila neko vrijeme u Beograd. U međuvremenu se desila vjeridba i odluka da se ona i vjerenik vjenčaju, i to u jeku pandemije. Kada je to saopštila Tašketu i Viki, umalo nisu pali u nesvijest. Poludjeli su. Posvađali su se kao nikada do sada. Opet su pokušali da je odgovore od ideje da se uda, ali kako je ona odlučila da to želi, nije bilo šanse da ih posluša – priča izvor blizak “Srpskom telegrafu” koji je odlično upućen u sva dešavanja ove estradne porodice.

Svadba je, uprkos Tašketu i Viki, održana u Njemačkoj sa opštinskim vjenčanjem i veseljem za uži krug porodice.

– Mama Gordana i očuh Slaviša sve vrijeme su bili uz nju. Tata Taške i maćeha Viki pozvani su na vjenčanje iako su bili ljuti i rekli joj da ne odobravaju njen izbor. Oni su pak rekli da ne mogu da dođu jer su svi zaraženi koronavirusom. Dakle, imali su odličan izgovor zašto propuštaju vjenčanje. Viki se čak nije oglasila ni preko Instagrama da pastorki čestita što se udala iako se i dalje prate. Jelena je bila malo tužna zbog svega, ali nisu uspjeli da joj pokvare najljepši dan kada se udala za čovjeka koga voli bez obzira na razliku u godinama – završava izvor Srpskog telegrafa.

Srpski Telegraf je kontaktirao Viki, a ona je kratko prokomentarisala i dala objašnjenje zbog čega oni nisu bili uz Tašketovu kćerku.

– U pitanju je bio samo ručak, a pravo veselje će mladenci napraviti kad uslovi zbog korone to budu dozvolili. Naravno da sam čestitala Tašketovoj kćerki, ali sam ja u izolaciji do daljnjeg dok ne prođe korona. Svakako da ćemo ići na veselje. Sada je najbitnije da se opravim, biće vremena da se proveselimo.

