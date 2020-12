Nada Obrić pobijedila rak 4. put – Pjevačica podijelila lijepe vijesti: “Sve terapije su gotove, borim se”

Nada se operisala u Austriji, u Beču, gdje je o njoj brinula kćerka Itana Pavićević, koja tamo živi i koja ju je odvela kod najboljih ljekara na jednu privatnu kliniku.

Prošle godine takođe je operisala kancer, tada u KBC „Bežanijska kosa”, a pošto je na vrijeme ustanovila da se on još jednom vratio, uspjela je da bude mirna nepunih godinu dana, sve do juna 2020.

Ona je sada potvrdila da je pobijedila ovu borbu i otkrila kako se sada osjeća.

– Ide nabolje, ide nabolje, hvala Bogu. Oporavak teče sporije nego što sam htjela i mislila, ali ide nabolje, borim se. Ja mislim da ću za nekih 10-15 dana potpuno doći sebi – rekla je Nada i dodala:

– Sve terapije su gotove. Sad slijede kontrole, ali to je nešto što će me pratiti cijelog života i to nije ništa strašno.

Pjevačica se dodatno pazi i zbog koronavirusa, koji bi zbog njenog zdravstvenog stanja mogao da bude veoma opasan po nju.

– Čuvam se korone. Moram da se čuvam po svaku cijenu. Ja sam ne među osjetljivim, nego među najosjetljivijim ljudima. Ne viđam se ni sa kim. Živim na oprezu. Čak i djeca moja kad dođu, sa maskama smo unutra. Ja masku, oni masku. Borimo se, ali tako nam je svima. Proći će. Sve prođe, pa će i ovo proći – zaključila je pjevačica, piše “Kurir“.

