Želio da smrša kao Darko, na kraju izgubio bitku Milanu Laziću operacija smanjivanja želuca pošla po zlu: Ovo su detalji

Odmah nakon toga Darko vjerenica Marina, oglasila se za “Blic” i potvrdila da je operacije želuca pošla po zlu.

– Šta da vam kažem? Svi smo porodično potreseni, neraspoloženi i utučeni. Strijepimo sve vrijeme. Čekamo da se Darko vrati iz Ciriha i da vidimo šta i kako. U komi je i dalje, stanje nije kako treba. Imao je dobru namjeru da smrša kao Darko, jer je vodio bitku sa velikim brojem kilograma, ali eto kako su ga na kraju loše vijesti zadesile. To je sve što mogu da kažem – rekla je Marina Gagić nedavno za “Blic”.

Međutim, na sajtu jedne privatne klinike upozoravaju na niz nuspojava uslijed operacije smanjivanja želuca.

Na sajtu jedne privatne beogradske klinke koja radi operaciju želuca može se pročitati kako komplikacije nakon operacije nisu nimalo naivne.

– Komplikacije do kojih može doći su infekcija (može doći do curenja sadržaja iz preostalog dijela želuca što dovodi do peritonitisa), krvarenje, duboka venska tromboza i posljedično plućna embolija. Može doći do pojave kamenja u žučnoj kesici i razvoja anemije ili osteoporoze zbog neadekvatne apsorpcije hranljivih sastojaka – piše na sajtu klinike.

