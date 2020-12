DŽEJ JE KRIO VELIKU TAJNU KOJA JE TEK SADA OTKRIVENA: Evo šta je držao u vrećama, pjevačica sve otkrila

Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra u svom domu na Dorćolu, a dženaza je obavljena u petak 11. decembra na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana. Na vječni počinak ispraćen je uz zvuke violine i njegovu pjesmu “Nedelja!

Jedan od Džejevih bliskih prijateljica bila je koleginica Dragica Radosavljević Cakana, koja je ispričala po čemu će pamtiti pjevača, a govorila je i o njihovoj saradnji.

On je volio da me sluša, a nije volio svakoga da sluša, nije bio mnogo velikodušan kada su pohvale u pitanju. Volio je da izdvoji one ljude koji su po njegovom senzibilitetu, pjevači po njegovom ukusu – rekla je Cakana za “Puls Srbije”.

Pjevačica je otkrila da su zarađivali nevjerovatne sume novca.

Radila sam sa njim svirke, mi smo radili po domovima kulture. Vjerujte mi da se u to vrijeme u vrećama iznosio novac. Iako vrijednost novca nije bila baš velika, ali količina jeste – ispričala je ona.

