On je istakao koliko mu je žao zbog Džejove smrti, te se prisjetio njegovog početka.

– Puno sam volio Džeja, a i on mene. Pamtit ću ga kao vrlo iskrenog čovjeka, vrlo specifičnog i kvalitetnog pjevača. Sudbine su nam se spojile… Bio sam u prilici da mu pomognem na početku karijere, on to nikad nije zaboravio. Džej je bio omiljen lik. Živio je 300 sat… Veoma je žao – kazao je Bešlić, prenosi “Kurir“.

