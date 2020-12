Oglasio se psihijatar o postupcima Vranješa: Otkrio istinu o njemu i Karleuši

Fudbaler Ognjen Vranješ je po prvi put otvoreno progovorio o sukobu sa pjevačicom Jelenom Karleušom, koji se dogodio 2019. godine i koji je šokirao javnost.

On je tom prilikom izjavio da se ne kaje zbog svega što je uradio i da bi ovoga puta uradio i sedam puta gore stvari.

Podsjećamo da je Karleuša uporno demantovala bilo kakve priče i mogućnosti o navodnoj ljubavi sa fudbalerom. Slike go*otinje na kojima je navodno Jelena, teške riječi s obje strane, prijetnje i tužbe na sudu samo su neki od detalja koje je region pratio.

Vranješ je ovom prilikom otkrio i da je Karleuši izjavio saučešće kada joj je majka umrla, a prema njegovom izlaganju, može da se zaključi da i poslije godinu dana nije ravnodušan na pomen Karleušinog imena, što nam je potvrdio i psihijatar Jovan Marić koji je za portal “Srbija Danas” napravio analizu ovog slučaja.

– Da bi se veze završila kako treba vi morate da posjedujete takozvanu “vještinu raskida”. To znači da kada dođe do kraja, morate tu osobu da uvjerite da vi niste dobri za nju, da bi vas ona ostavila ili da jednostavno otvoreno i ljudski sa njom razgovarate. Karleuša je to vjerovatno učinila na veoma surov način i zato je druga strana imala potrebu da se osveti, pa je tako i došlo do čitave afere – rekao je Marić, a Vranješ je to na neki način i rekao u emisiji kada je zaključio da bi samo jedan pjevačicin poziv riješio sve.

– Isto je postupila, veoma surovo i Ksenija Pajčin, koja je javno za Kapisodu rekla da je samo lijepo lice i da nema ništa u glavi, a to se kako svi znamo nije dobro završilo. Moramo znati i kako da prekinemo vezu, da druga strana ne bi uradila nešto kobno sebi, ali i nama – savjet je psihijatra.

Ipak, doktor Marić je zaključio i da Vranješ još uvijek gaji osjećanja prema Karleuši.

– Ukoliko joj je izjavio saučešće to je znak da on gaji osjećanja prema njoj, da je voli i da je u toj situaciji želio da postupi humano i da na neki način sklopi primirje, što naravno ne opravdava ono što je uradio – zaključio je Marić.

Marić je takođe progovorio i o jednom posebnom fenomenu vezanom za Karleušin život, a riječ je o rođendanu njenih kćerki.

– U našem narodu postoji izraz “istodanići”, a odnosi se na osobe iz jedne porodice koje su rođene istog dana. To prema narodnom predanju nije dobro i predstavlja predskazanja velike nesreće. Čuo sam da su Karleušine kćerke rođene istog dana, a da li je ova afera zapravo ostvarenje tog predskazanja ili je u pitanju nešto drugo, to ne znam – zaključio je Marić.

Facebook komentari