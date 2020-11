Po prvi put petnaestogodišnja Nina otkrila je kroz kakav je pakao prošla tokom boravka sestre Lune i roditelja u Beloj kući. Uključila je lajv na svom Instagram profilu i tom prilikom otkrila je da su je tukli zbog “Zadruge”

– Preživela sam pakao zbog toga. U školi nisam toliko, ali me nisu voleli nastavnici. Tukli su me u jednom kraju u Beogradu zbog Zadruge, pre tri godine. Udarali su me – rekla je Nina, prenosi Kurir

