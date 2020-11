Pjevač pomaže bolesnoj djevojci – Đanijeva video poruka vratila joj osmijeh na lice: “To je moja familija”

On je spreman uvijek da pomogne koliko je u njegovoj moći. Naime, pjevač je nedavno saznao za dvadesetogodišnju A. C., djevojku koja je do prije neki dan bila na respiratoru, a njegova je obožavateljka, i ponudio je svoju pomoć. On je najprije preko oca A. C. poslao video-poruku podrške, a sada je spreman da učini sve na putu ka njenom ozdravljenju.

Inače, A. C. se i dalje nalazi u bolnici, ali je njeno stanje znatno bolje. Kako priča izvor koji je kontaktirao s “Kurirom” kako bismo ga spojili s pjevačem, kad je djevojci bilo najteže, njen otac je došao na ideju da dođe do Đanija, kog njegova kćerka obožava. Potom su pozvali folkera, koji je istog trenutka pristao da pošalje riječi podrške i ohrabrenja. Njen otac je snimak dostavio medicinskim sestrama koje su ga pustile djevojci, kojoj se tog trenutka vratio osmijeh na lice.

Đanija su kasnije opet pozvali i rekli mu da je djevojci dosta bolje, a on nije krio oduševljenje.

– To je moja familija. Svi moji fanovi su pravi junaci. Eto, ne znam dijete, ali mnogo mi je drago da je bolje. Samo da prođe sve ovo, ima da pjevamo zajedno i da zaboravimo na sve muke. Žao mi je što je tako mlada djevojka prošla kroz traumu, ali sad mi je pao kamen sa srca kada ste mi javili da je dobro. Šaljem puno pozdrava ljepotici i želim da što prije napusti bolnicu i da bude sa svojim najmilijima. Ja sam tu za šta god da treba. Držite se i čuvajte se u ovim teškim danima – poručio je pjevač.

Facebook komentari