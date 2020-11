Nadežda Biljić uradila silikone od Tominih para: Kako sada izgleda

– Ima da se sredim od glave do pete o Tominom trošku! Silikoni u usnama su samo početak. Kada on može da me vara u “Zadruzi” i muva se s kim stigne, mogu i ja da trošim njegove pare. I mobilni telefon mi je nedavno kupio, a da to i ne zna – izjavila je pjevačica za “Informer“.

Tim povodom se oglasila razjarena Panićeva majka Jasna, koja nije mogla sebi da dođe od šoka.

– Moj sin joj je ostavio 10.000 eura za sve što je potrebno oko djeteta, a ne za njene silikone! Čujem da je kupila i mobilni telefon od Tominih para. Strašno! Nadežda nema svoje prihode, pa troši ono što joj je moj sin ostavio. Misli samo na sebe, nije je briga za dijete – izjavila je ona za spomenuti dnevni list.

– Zgrozila sam se kada je rekla da sam ja zaljubljena u svog sina! To je strašna uvreda i nikad joj neću preći preko toga. Prekinula sam svaki kontakt sa Nadeždom i sa svojim unukom jer me je ona blokirala na telefonu. Nisam dužna da trpim takvo ponašanje, neka joj majka toleriše takve stvari. Kod mene je završila!

– Rekla sam joj da treba da liječi živce i da joj je mjesto u bolnici, pa se naljutila na mene. Kada su se ona i Toma svađali, skoro uvijek sam bila na njenoj strani – dodala je Jasna.

