“NE MOGU VIŠE DA LAŽEM I GLUMIM SREĆU” Pjevačica prolazi kroz pakao!

Ona sada priznaje da je često glumila sreću, ali da joj nije nimalo svejedno zbog toga što mjesecima nastupa zbog korone, a pogotovo zbog toga što joj je otac ponovo bolestan.

– Nisam trenutno raspoložena za neke nove projekte. Ne znam kako moje kolege podnose ovu situaciju, nisam se susretala sa njima, ali ja je podnosim jako loše. Ne mogu da se izborim sa tim što ne radim. Poremetila me je cijela ta situacija oko korone. Osim toga, tata mi je bolestan, pa se i tu dodatno čuvam, tako da ne izlazim previše, ne družim se previše sa prijateljima, nego gledam da budem izolovana – kaže Kaća i dodaje:

– Gledala sam sebe na televiziji i u nekim intervjuima gdje izgovaram: “Znate kako, ja sam puna života”, a moj izraz lica govori suprotno i riješila sam stvarno da prestanem da se pojavljujem i da ne lažem da sam puna života. Dok ne bude bolje, ne želim da se pojavljujem u javnosti. Korona me je onemogućila da radim, a meni se socijalni život zasnivao na poslu. Tu sam se i družila i imala mnogo više elana i da izađem nakon posla. Meni je moj posao najbitniji pored porodice. Na sve to, mučna je i situacija sa tatom koji se razbolio, operisan je, ali se karcinom vratio. Osim toga, tu je milion problema. Ne mogu da glumim sreću i da ljudima plasiram nešto što nije tako.

Iako je njen otac uspješno operisan, nakon čega se osjećao dobro, analize koje su uradili pokazale su da se rak vratio i proširio.

Tata ima karcinom debelog crijeva, operisan je prije nekoliko meseci i išao je na hemoterapije. Nažalost, nakon toga smo uradili sve moguće analize, išao je na skener, na magnetnu rezonancu, tumor-markere i ispostavilo se da se tumor vratio, to jest da je metastazirao i sad krećemo ispočetka i svi dajemo sve od sebe da to bude kako treba. Dodatno me plaši ova situacija gdje su svi bolnički centri pretvoreni u kovid-bolnice. Sad nema mjesta za onkološke bolesnike, ne smiješ ni najobičniji grip da imaš. To je malo i nepravedno, ali mi nećemo odustati – kazala je Katarina, prenosi Express

