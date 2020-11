ŠOK INTERVJU MARIJE ŠERIFOVIĆ: Progovorila o krizi, selidbi iz Beograda, s kim je na RATNOJ NOZI u ZG, pa spomenula mama Vericu

Pevačica Marija Šerifović u više navrata je kroz osmeh otkrila kako će kosti ostaviti u žiriju popularnog takmičenja “Zvezde Granda”, a ono što gledaoci iz sezone u sezonu mogu da vide je da ona nema problem da se sukobi sa kolegama kako bi zaštitila svoje favorite. Zato i ne krije sa kim od članova žirija najčešće bude na ratnoj nozi.

– Već na čuvenoj pauzi za ručak nastavljamo da diskutujemo o kandidatima. To je naš stil, mislim da smo u tome srčani i iskreni i da to pubilka zaista voli. Nisam još uvek došla do te faze, ali, recimo, nekada sa Viki i Snežanom.

Kako ne nastupaš zbog pandemije, da li osećaš finansijsku krizu?

– Trudim se da uskladim sve. Slagala bih kada bih rekla da ne osećam i ja, ali prosto postoje kolege muzičari sa znatno težom situacijom pa je neumesno da ja govorim o tome.

Postala si jutjuberka i odlično ti ide, smatraš li da si ozbiljna konkurencija jutjuberskoj sceni Srbije? Da li si u kontaktu sa nekim od jutjubera?

– Ne bih da se tako lako odričem svog zvanja, ali i da se moji snimci tumače baš tako ozbiljno. Zasad mi je prezabavno i verujem da je važno da tako i ostane kako bih nastavila istim tempom. Dobre su i reakcije, što mi je posebno drago. Nisam u kontaktu sa jutjuberima i nisam im svakako konkurencija.

Napisala si “postala sam jutjuber zato što se love nema”. Uspevaš li da zaradiš od snimaka?

smejao tvoje pratioce, kako si došla na ideju da učiš da praviš tortu, i kako je Verica reagovala na predlog?

– Verovatno svi već znaju koliko Verica fenomelano kuva, sa posebnim akcentom na poslastice. Pošto mi je zabavno da snimam blogove, došla sam na ideju da jedan video posvetim Kragujevcu i, naravno, priči sa Vericom. Ona je svakako pristala sa oduševljenjem i mislim da je bila vrlo ponosna, do trenutka dok me nije zagrlila.

Sada kada imaš slobodnog vremena, kako ga provodiš? Nedostaje li ti kontakt sa publikom?

– Pa, iskreno, da. Svi koji me prate znaju da vrlo poštujem publiku i da mi njihova energija zaista znači. Trudila sam se da putem aplikacija budemo u kontaktu, ali pre svega baš mi se peva!

U trenucima kad se stan iznad tvog renovirao, rekla si da bi se selila na neku njivu van Beograda?

– Mislim da svima smetaju radovi u zgradi, posebno kada to bude nakon neke burne noći. Nisam asocijalan tip, ali u poslednje vreme imam veću potrebu za mirom. Nisam planirala još uvek ništa da kupujem, ipak je vreme korone.Džejla je otkrila da se seli u inostranstvo zbog studija, pauzira sa muzikom. Da li si je posavetovala?

– Da je najvažnije da sledi svoje instikte i da veruje u talenat koji ima!

Oduvala svećice sa torte sa njenim likom

Marija je u subotu proslavila 36. rođendan, a tim povodom mama Verica joj je napravila tortu sa njenim likom. S obzirom na trenutnu situaciju, pevačica kaže da nema dugoročne planove, ali želje su uvek tu.

– Imala sam ideju da dovršim seriju koncerata, potom odmor na leto i u ovo vreme mislila sam da predstavim novi album. Nažalost, pandemija je uzela maha i moji planovi u vezi sa muzikom će još sačekati. Što se tiče želja, neka to i ostane tajna, da bi se na kraju ispunile, piše “Kurir“.

