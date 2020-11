Najskuplja kuća na selu, u kakvom luksuzu živi Miroslav Ilić: A tek da vidite šta jede

Mještani za pjevača kažu da je veliki domaćin i skroman čovjek koji redovno dolazi u ovo selo.

Takvog čovjeka nigdje nema. Toliko je moćan, a skroman. Vidio je cijeli svijet, a najviše voli ovdje da dođe. Doduše, otkako mu je otac Života preminuo, slabije svraća, ali viđamo ga svaki put kad je tu. On je jedan gospodin, domaćin i ljudina. Slava ga nije promijenila, prema svima je isti. Voli da pomaže ljudima i njegova humanost nema mjerila – rekla je pjevačeva komšinica iz Mrčajevaca.

Pjevač je na svom velikom imanju napravio luksuzni raj, pa je njegov posjed jedan od najljepših i najbogatijih u Mrčajevcima. Staru kuću je renovirao i podigao još jedan sprat, ali je i drugu fino uredio.

U dvorištu je napravljen cvijetni vrt, a izgrađen je i veliki roštilj. Međutim, pjevač je mislio i na svoje unuke, kojima je obijezbjedio i bazen.

Sagradio je čudo. Prije nego što mu je otac umro počeo je da sređuje kuće. Ovu veću planirali su da sruše do temelja, ali su ipak odlučili da je samo dozidaju. Rođeni brat Mikijeve supruge Gordane je arhitekta i on je sve to osmislio. Obično kad ljeti dođu porodično, onda roštljaju, prave sjedaljke u dvorištu, okupljaju društvo. Svoje imanje ne bi prodao za milijarde jer mu je plac uspomena na oca i djetinjstvo, a čula sam da će se uskoro i preseliti tu – dodala je komšinica.

Kada u svoje rodno mjesto dođe bez supruge Goce, Miroslav uvijek obiđe lokalnu kafanu koja se nalazi u centru, kako bi ručao. Inače, hrana u ovoj kafani iznosi u prosjeku od 200 do 300 dinara, prenosi “Pink“.

