Ilda Šaulić pitala ginekologa da li je izgubila bebu od korone: Evo šta joj je rekao, prva ispovijest

“Iskreno, ne znam od koga sam se zarazila, ne mogu da kažem. Nisam ni tip koji bi uperio prst u bilo koga”, rekla je Ilda Šaulić u emisiji “RTS ordinacija”.

Kako je dodala, kretala se, sretala ljudi, svi su normalno komunicirali, nije znala da je bilo ko u njenom okruženju obolio. Da se zarazila koronom, najavili su sljedeći simptomi:

“Dva dana nisam imala osjećaj za miris i ukus i to mi je bilo negdje znak da bi trebalo da se testiram, a plus što sam ja u to vrijeme bila u drugom stanju pa je onda jedno povuklo drugo. Bila je prioritetna stvar da se to iskontroliše”, napomenula je pjevačica.

Istakla je da nije imala bilo kakve druge simtpome.

“U mom slučaju je najbezbolnije prošlo. Nisam imala povišenu temperaturu, nisam kašljala, nisam imala probleme sa plućima, ništa”, poručila je Ilda i dodala da su neki njeni prijatelji jako teško podnijeli koronu pa su bili čak i na ivici života.

Kada je otišla na testiranje, pitali su je da li ima povišenu temperaturu, da li je nešto boli, da li kašlje, osjeća li pritisak u grudima. Na sva pitanja njen odgovor je bio “ne”.

“Bilo je malo specifično jer sam došla i rekla: “Htjela bih da uradim test”, rekla je Ilda.

Zbunila je medicinske radnike koji su je prije ove njene rečenice pitali zašto je došla, a kada im je saopštila da je u drugom stanju, stvari su se promijenile.

“Zbog trudnoće je bilo najvažnije da provjerim i poslije je došao pozitivan rezultat”, ispričala je Ilda i rekla da je uradila test brisom i test iz krvi.

Dok je čekala rezultate, najviše se bojala upravo zbog činjenice da je bila trudna.

“Mislila sam da neće biti strašno jer je reakcija bila mala, ali je rezultat bio drugačiji”, napomenula je.

Nije uzimala nikakve lijekove, naravno, ali nije ni imala potrebu za njima.

“Iskreno, ja sam drugi put u životu ostala u drugom stanju i to je bio velika radost za mene. Isto tako imam lijepe godine, ja to ne krijem – 42 uskoro u decembru. To je za trudnoću uvijek rizično. Ja sam se obradovala, ali sa rezervom- da da Bog da sve bude dobro”, istakla je.

Ilda je planirala da nakon saznanja da je u drugom stanju sačeka nekoliko mjeseci pa da tek onda saopšti vijest. Međutim, novinari su je preduhitrili.

“Znali su da sam trudna i prije mene”, dodala je kroz osmijeh.

Ilda je bebu izgubila kada je bila u trećem mjesecu trudnoće.

“Da li je korona uzrok ili ne… Moj ginekolog kaže da ne možemo da pripišemo tome jer sam se dobro osjećala i sve je bilo u redu. Možda i nema veze sa virusom”, rekla je.

Ilda je otkrila i da je na naredni rezultat testa na koronu čekala četiri-pet sedmica. Kako rezultati drugog testa nisu stizali dvije sedmice, ponovo se testirala i saznala da je negativna.

“Ustanovljeno je tada da se plod ne razvija dobro i da to neće biti dobro”, dodala je.

Ilda je poručila da su se njen suprug Bojan Vučković i kćerkica Ema (4) sve vrijeme osjećali dobro. Napomenula je i da se prije virusa pridržavala mjera, što čini i danas.

“Čuvamo se svi koliko možemo, ja sam se čuvala i prije, bila sam disciplinovana, ali to ne znači da virus ne može da vam se dogodi”, rekla je, prenosi “Žena“.

