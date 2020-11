Slavica Ćukteraš lila suze u studiju: Kada je vidjela njega nije mogla da se smiri: Jedva je progovorila

Niko nije mogao da očekuje ovakvu rekaciju pjevačice Slavice Ćukteraš koja se poslije video poruke svog oca Žarka u emisiji “Sceniranje” žestoko rasplakala u studiju Kurir televizije. Ona je bukvalno ridala nakon očevih riječi, prenosi “Kurir“.

“Kao dijete bila je znatiželjna, Zvali smo je Bebana jer je bila kao lutka, ime je dobila zadnju dan i pred opštinom sam odlučio. Čujemo se stalno, imamo blizak odnos, fino se ispričamo o svemu. Uvijek je ženski mangup u duši. Budi dobra i čuvaj se i čuvaj Viktoriju. Na njenu karijeru sam ponosan, vjerujem kad sve ovo prođe da će još bolje biti. Bebana, tata te puno voli“, poručio je njen otac.

“On puno radi, putuje, vozi kamion sa 65 godina. Ne znam otkud suze, valjda su me dirnule njegove riječi, bio je neki okidač u meni, nešto je čučalo, valjda nedostajanje oca, a i u PMS sam. Nije mi svojstveno da plačem ali ovo me puklo, kad sam njega vidjela. Ne znam, čula sam se prije neki dan sa njim, znam da je u Rusiji“, objasnila je nekadašnja “Zvezda Granda” i zahvalila se ocu na lijepim riječima. Ona je dodala da joj je očeva figura falila u djetinjstvu jer je često bio odsutan.

