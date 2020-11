Nada Topčagić izgubila glas od virusa, spasio je ovaj napitak: Oglasila se, bila u lošem stanju

– Ja sam toliko toga napravila, Zlatko mi kaže:“Ti samo ideš i dijeliš!“. A zadnju turu ajvara kad sam pravila, ja sam jaukala na sav glas! Toliko sam bila smorena, jer sam odjurila poslije Borine sahrane da završim taj posao, a poslije sam morala da jurim na rođendan na kom sam pjevala… U takvom sam procesu bila, samo negdje jurim, žurim…

Ne znam ni sama kako sve postižem! Evo sad se opet vraćam na Taru, stalno nešto radim – sad hoću da kamenom ojačam kuću, jer je to montažna kuća… Sad i u Banovcima moram da sređujem sve i svašta, tamo brdo nekih stvari imam da završavam… To je skladište – kako sam kupila tu kuću osamdesetih godina, ništa nisam ni ulagala, tamo sam samo nosila i odlagala, sve sam to pretvorila u skladište – u dahu priča Nada .

Priznaje da strahuje od korone, ali i da sumnja da je već preležala virus još početkom godine, kada je bila u kontaktu sa, kako kaže, Kinezima iz Vuhana.

Kad idem u prodavnicu, obavezno nosim masku, sve što treba. Nekoliko ljudi je u našem okruženju umrlo od korone, ne znam šta da kažem… Jedan čovjek koji ima kuću na Tari odmah do naše, izdavao je kuću samo Kinezima iz Vuhana. U tom periodu baš kad su oni bili tamo, ja sam bila mrtva – temperatura, nestao mi glas, ma nema…

Mrtva žena! To je bilo u januaru, dok se korona još nije pojavila zvanično kod nas! A ti Kinezi iz Vuhana su sve vrijeme tamo gore sa mnom bili, išla sam tamo kod tog komšije i da jedem… Nisam, naravno, iz istih tanjira kao i ti Kinezi, ali otkud znam ja… Mada, ja mislim da je sto posto rakija u pitanju, da me to spasava! Sad sam pjevala na rođendanu, pila sam dosta rakije i nisam se razboljela… Ali ne bilo koja, samo šljivovica! Prala sam i ruke s rakijom, mazala se po licu i vratu i to je to, majke mi.

Pitali su je da li strahuje da će upasti u finansijsku krizu.

– I strahujem i ne strahujem… Ali tačno znam koliko mogu da se pružim. Sada su takva vremena, moramo svi da razmišljamo o finansijama. Moraš platiti poreze, sve dažbine, a onda se živi od onoga što vam ostane. Uvek kad je kriza, sebi kažem:“Nado, koči!“, uvijek sam se plašila tih crnih vremena koja stalno dolaze… A kad vidim kako se neki razbacuju sa tolikim parama… Meni to stvarno nije jasno.

Pričalo se, ipak, da Nadi posljednjih mjeseci uopšte nije loše – naime, šuškalo se da pjevačica na mesečnom nivou inkasira čak 10.000 evra samo od izdavanja svojih nekretnina. To, prema Nadinim riječima, nije istina.

– To su gluposti, kakvih deset hiljada evra?! Pa, ja da imam deset hiljada evra mjesečno, pa gdje bi mi bio kraj?! Pominje se moja crkavica, a ne milioni onih koji imaju hiljade i hiljade kvadrata… Gdje mene nađoste sa Bregovićem?! – bez dlake na jeziku objašnjava pjevačica.

Facebook komentari