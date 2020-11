Kćerka Dine Merlina ima diplomu sa Oksforda, a evo kako izgleda – Nikad se ne pojavljuje u javnosti

Merlin važi i za porodičnog čovjeka, a svoju porodicu krije od očiju javnosti i ljubomorno čuda njihovu idilu samo za sebe. No, u nekoliko navrata je ipak govorio o supruzi Ameli, kćerki Naidi i sinu Hamzi, piše “Novi“.

Javnosti je posebno zanimljiva njegova ljubavna priča. Naime, on je već 30 godina vjeran samo jednoj ženi – Ameli, a više puta istakao je da je to bila ljubav na prvi pogled. Ipak, nije sve od starta bilo idilično, s obzirom da su se Amelini roditelji protivili njihovoj vezi, jer on je bio siromašan i bez perspektive. Na koncu svega, njihova ljubav i istrajnost je pobijedila, a da nisu pogriješili pokazuje to što traju gotovo već tri decenije.

Kruna njihove ljubavi su kćerka Naida (31) i sin Hamza (25), koji su izrasli u ambiciozne i pametne mlade ljude, čiji je fokus na građenju poslovnih uspjeha. Nisu dio estradnog svijeta i tome ni ne teže, pa se njihove fotografije sa javnih dešavanja gotovo uopšte ne mogu pronaći.

Naida Dervišhalidović okrenuta je informatičkim naukama i internacionalnoj karijeri, a može da se pohvali i završenim postdiplomskim studijama na Oksfordu u Velikoj Britaniji.

Dino Merlin rijetko kada govori o svojoj djeci i njihovim uspjesima za medije, no jednom prilikom istakao je da Naidu ne zanimaju materijalne stvari, te da je prizmena i vrijedna djevojka.

– Naida je rođena kad sam počinjao karijeru i u djetinjstvu je doživjela sve – od neimaštine do, metaforički rečeno, “kavijara i šampanjca”. Navikla se na skroman život pa je njen odgovor na moje pitanje – šta da joj donesem iz Pariza ili Njujorka uvijek bio: “Tata, hvala, imam sve, samo se što prije vrati kući”. Materijalno je ne zanima, za razliku od njenog mlađeg brata. Kad se Hamza rodio, više nismo imali nikakvih egzistencijalnih problema i navikao se na to da mu Amela i ja priuštimo šta god poželi. Kad njega pitam šta mu treba, i ne čeka da završim rečenicu, već ima listu narudžbina – istakao je svojevremeno popularni pjevač u intervjuu za hrvatsko izdanje lista “Glorija”.

