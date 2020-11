Đorđe David: “Mili je postao zvijer”

– Svako ko je nov mora da prođe toplog zeca. To sam i ja doživljavao kada sam sjeo u stolicu “Zvezda Granda”, to sada doživljava i on bez obzira na to što je muzički direktor. Mi smo ovdje glavno tijelo, a novajlije neka se prilagođavaju – istakao je roker za “Star”.

– On i ja nemamo nikakve neraščišćene račune od ranije, ja njega poznajem, svi se poznajemo, tako da tu problema nema. Nazvao nas je slijepcima, nazvali smo i mi njega jer mi nikome ne ostajemo dužni. Sada smo počeli da sarađujemo i idemo dalje u priču. Od septembra do sada, Mili se dosta promijenio, prilagodio se.

– Shvatio je u kakav je zvjerinjak ušao, pa je i sam postao zvijer. Sada smo svi na istim pozicijama i radimo istu stvar. On treba da odabere par ljudi sa kojima će nastaviti da radi. Poenta je da dokaže da su “Zvezde Granda” najbolje za plasiranje muzike – dodao je Đorđe, a potom se osvrnuo na mogućnost da Saša Popović napusti projekat.

– Ne mogu da kažem da li ćemo ostati svi mi u žiriju ako se to dogodi. Sve nas je Popović tamo doveo i on je neko na koga se oslanjamo, kome vjerujemo i uz koga se osjećamo sigurno. Sve je pitanje razgovora i afiniteta. Pitanje je u kojoj će to formi ostati kad on ode. Mnogi su pokušali da naprave nešto slično u regionu i nisu uspjeli. On je ozbiljna hijena koja dobro osjeća ludake. Našao je nas šest ludaka, spojio nas je baš onako kako treba.

– Pa, ovaj šou traje nekih 17 godina, u žiriju se smjenjivalo mnogo velikih imena počev od pokojnog Šabana Šaulića, preko Zorice Brunclik, Aca Lukasa… Eto, ja sam jedini roker i Saša je ukapirao da mu treba neko kao ja – zaključio je David, prenosi “Pulsonline“..

Facebook komentari