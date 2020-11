Tanja čitala poruke u emisiji: Ukrao joj 150.000 eura i tokom video poziva rekao djeci “mama vam ima dečka”

Tanja mjesecima pokušava da vrati sinove i da se razvede od supruga, ali zbog trenutne epidemiološke situacije nije čak ni u prilici da otputuje u Australiju da se vidi s njima, piše “Mondo“.

Pjevačica je u emisiji Magazin In zaplakala dok je pričala o djeci, ali i otkrila strašne detalje iz braka – kada je jednom prilikom sakrila dječije pasoše, i to u kutiji od rolera, kako ih otac ne bi odveo bez njenog znanja u Australiju, on je rekao “mama hoće da umrete od korone”.

Tanja je potom pred kamerama rekla da joj je suprug odnio ušteđevinu od 150.000 eura u Australiju, a potom pročitala i poruke koje je dobila od supruga.

“Rekao je da djeca neće ni da me zapamte. Ja sam mu jednog dana napisala da bi trebalo da ide kod psihologa, a on je meni odgovorio ‘kada dođeš po njih biće ti tri života kasno’. Odgovorila sam mu ‘crko dabogda’, a on je rekao da će sve te poruke da da djeci da čitaju”.

Tanja je potom ispričala i da njen suprug Dušan manipuliše djecom i da su joj jednom, tokom telefonskog razgovora, djeca rekla “tata će da dobije rak zbog tebe, on će da umre zbog tebe”.

Kada mu je rekla da joj vrati novac koji je ona zaradila, a on ga ukrao, on joj je odgovorio “ni za lijek”.

“Jednom je čak, tokom video poziva s djecom rekao sinovima ‘mama vam ima dečka’! A, nemam! Ja sedam mjeseci spavam sa sestrom u krevetu u kući mojih roditelja”!

Facebook komentari