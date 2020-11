Kija se uključila uživo u program – Žestoko se sukobila se sa Vukom – otkrila detalje njihovog odnosa

Vuk Mob je večeras tokom emisije “Pitanja novinara” ušao u sukob sa Nadicom Zeljković jer je izneo detalje odnosa sa Kijom Kockar. Nakon rasprave, uživo u program se javila i Kija, prenosi “Srbija Danas”.

– Sve što si pričao nije istina, ja sam nju tužila ali je svaka tužba koja je bila protiv njegove vjerenice išla u moju korist! A on iznosi notorne laži i moja majke ne mora da ustaje i brani moju moralnost! Ja sam žena koja je doživjela takvu situaciju koja je svakako poraz – rekla je Kija.

– On nikada nije bio u stanu kod mene. Ja se nisam javila sad ovdje da iznosim, jer ću mu sve reći u tužbi i javila sam se da kažem majci da ne ustaje za ovakve gluposti. On upravo pokušava da se opere da smo bili u kombinaciji, a on je dečko koji plače i nikada neću zaboraviti njegove riječi da želi da mi budemo Bijonse i Džej Zi. Ja sam se javila da javim da je advokatica podnijela tužbu, a ova sa njegovom vjerenicom je pri kraju. Udaranje na moral jedne žene je jako loše, kad muškarac nema šta za ženu da kaže, reći će da je ološ! Druga tužba upravo je potpisana, i to je sve što imam da kažem – rekla je Kija.

– U stanu koji sam ja kupila on nije bio, i neću da se spinuje priča da smo bili zajedno, mi smo uslikani u apartmanu njegovih roditelja gdje sam ja sama boravila. Pošto sam se uključila i nisam sama, imam da kažem, to je sve što se tiče između mene i Vukadina. U ovom trenutku, ja sumnjam na njega za neke stvari, a mami imam da kažem da se ne nervira – rekla je Kija.

– Oni su sjedeli ispod ja sam bila gore, i oni su mi rekli kada sam sišla rekli su mi da su tu novinari i ja sam mislila i sada mislim da su to oni uradili, kako bi me slikali. Da je on to uradio ili nije, svakako je to glupost i ja sam slobodna djevojka, a to je poenta ove priče. Ovo su udarci na moju moralnost i jako je ogavno i mislim da je ovo prevršilo svaku mjeru i ne treba poslije dvije godine da plače za mnom – dodala je Kija.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari