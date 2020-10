Đole Đogani opleo: “Zvezde Granda nisu takmičenje pjevača, već rijaliti žirija”

Osim toga, osvrnuo se i na stručni žiri, pa im je zamjerio nonšalantno ponašanje koje imaju prema kandidatima.

Naime, Đole se, prije svega, osvrnuo na televizije, pa priznao zbog čega grupa Đogani fantastiko nije zastupljena u medijima.

– Da imamo televiziju koja se bavi legendama, mi bismo sigurno bili najčešći gosti. Ako Đogani nije legendarna grupa koja vrijedi, ja ne znam koja jeste. Televizija bi trebalo da napravi rezime šta smo sve napravili u životu. Mi smo uvijek imali najbolje spotove na našim prostorima, ozbiljno urađene i skupe – rekao je denser za Svet, pa se osvrnuo na “Zvezde Granda” i otkrio da li prati to takmičenje:

– To niti gledam niti me interesuje. Mislim da više nisu uopšte zanimljivi. Imam mišljenje, ali ne bih da pričam. “Zvezde Granda” nikada nisu bile takmičenje pjevača, već rijaliti žirija, koji se zeza. Oni su bitni. Ja ne vidim da je neko od pjevača uspio. Žiri se sprda, zeza, prave šou-program. Ljudi to gledaju zbog žirija, a ne zbog takmičenja i tih klinaca, osim njihove rodbine.

Nakon ovoga, Đogani je prokomentarisao stručni žiri, pa je iznio mišljenje o njima. Takođe je priznao da je sa “Grandom” zakopao ratnu sjekiru, te da su sada u dobrim odnosima.

– Što se toga tiče, jeste. Razumiju se u muziku, mogu da daju savjete. To je u redu. “Glas Britanije” ima drugu priču, tamo postaju zvijezde. Đorđe David je u žiriju, a tamo nema rokera. Nameće nekom iz Ključa iz Bosne da pjeva rok, pa to tako ne ide – rekao je Đole, pa progovorio o pomirenju sa “Grandom”:

– Mi smo uvijek bili OK, ali zbog mog britkog jezika mislili su da ih napadam, a ja sam pričao šta mislim. Nismo u ratu. Govorio sam istinu, a neki ljudi nekada ne žele da je prihvate. Oni su mislili da ja nisam u pravu. Pitao sam ko je postao velika zvijezda u tim takmičenjima. Niko od njih nije harao Evropom, prenosi “Republika“.

