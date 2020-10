Sve tajne Lunine trudnoće – Ginekolog otkriva: Ovo mora da uradi da ne bi izgubila bebu

Osim čestitki koje budući roditelji primaju svakog dana, mnogi njihovi fanovi sada su zabrinuti kako će Luna podnijeti trudnoću, s obzirom na to da je operisala cistu na jajniku i da već dvije godine pije terapiju.

STAR je pozvao uglednog ginekologa, doktora Milana Krsmanovića, koji je objasnio kako će trudnoća uticati na Lunino zdravlje i da li treba da bude zabrinuta.

– Ona je mlada djevojka od 24 godine i nije rijetkost da tako mlade osobe imaju problema sa jajnicima, naprotiv, sve ih je više. Glavni uzrok promjena jesu nepravilan život, stres i genetska predispozicija. Pošto je Luna ostala u drugom stanju prirodnim putem i bez problema, sada će morati da promijeni život iz korijena.

– Ne mogu reći da je njena trudnoća rizična zbog problema koje je imala, ali baš zbog toga mora se ponašati kao da jeste, što će joj objasniti njen ginekolog. To znači da će vjerovatno morati da miruje do kraja trudnoće i da se ne izlaže nikakvom riziku. Lijekove koje je pila doktor će morati da prilagodi ili da ih promijeni kako se ne bi javila neka neželjena dejstva. Ono što je najvažnije jeste da Luna više neće smjeti da se nervira i da doživljava nervne slomove jer to može biti pogubno po bebu, odnosno, može doći do spontanog pobačaja u najgorem slučaju. Nije rijetkost da trudnice izgube bebu ako dožive veliki stres u prvim mjesecima trudnoće – kaže doktor Krsmanović i nastavlja:

– Ono što je sada najbitnije jeste da Luna spava redovno, minimum 8 sati sna mora imati svakog dana. Takođe, mora redovno da se hrani i da jede dosta voća i povrća. Dobiće ona od doktora vitamine da pije, ali to nije dovoljno ukoliko ne unosi i hranjive namirnice u prirodnom obliku. Ono što bih želio da naglasim jeste da nikako ne treba da se plaši trudnoće, već samo da sluša so nije dovoljno ukoliko ne unosi i hranjive namirnice u prirodnom obliku. Ono što bih želio da naglasim jeste da nikako ne treba da se plaši trudnoće, već samo da sluša sve savjete ljekare i da se pridržava terapije koju joj odrede. Mlada je žena i sve će biti u redu ako izbjegava stres i čuva sebe i svoje zdravlje – završava poznati ginekolog, prenosi “Star”.

