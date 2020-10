“Svega mi je preko glave” – Intervju koji je Toše Proeski dao dan prije smrti danas izaziva jezu

– Hvala ti što si gostovao u osmoj sezoni “Vrteleške”. Želim ti ugodan put do Zagreba, ugodno snimanje novog spota, dva spota. Nadam se da ćeš se vratiti uskoro i da ćemo se vidjeti van profesionalnih okvira – poručio mu je voditelj, dok je voditeljka dodala:

– Ti znaš koliko te volim. Zlato moje, čuvaj mi se. I nemoj dijeliti energiju na sve strane.

– Sunce moje. Uspijevam da se sačuvam koliko-toliko – bile su posljednje riječi pjevača, koji se u spomenutoj emisiji, kako prenosi “Kurir“, žalio da je njegov normalan život prestao onog dana kada je postao velika zvijezda na prostoru bivše Jugoslavije.

– Želim (prim.aut. da se sklonim sa strane), ali ne mogu. Mašinerija me je stavila u, kako to kažu, bubanj i gotovo. Nema vraćanja. Potreban mi je oporavak od svakodnevnih intervjua, od šminkanja, pa od skidanje te šminke, pakovanja… Svega mi je dovde – poručio je Toše pokazujući rukom na čelo, da bi potom priznao da mu smeta to što mu karijera ide uzlaznom putanjom.

– Želim (prim.aut. da sam prošetam ili odem u šoping), ali ne mogu. Prije desetak dana šetao sam ispred izloga i shvatio da više od šest-sedam godina nisam izašao, prošetao gradom i rekao sebi: “Ovo mi se dopada, ući ću da kupim”. Misliš da ne želim i volim? Želim kao i svaki normalan čovjek – ispričao je tada Proeski, koji je poginuo sutradan, 16. oktobra 2007. godine.

