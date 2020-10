SVE ĆE MI OPROSTITI, ALI FILIPA NIKAD: Aleksandra Prijović oštro o zavidnim kolegicama!

Aleksandra Prijović bila je gost u emisiji “Magazin In” gde je govorila o svojoj karijeri, uspehu, ljubavi i porodičnom životu.

Godinama unazad svesna je da joj pojedini ljudi, ali i kolege zavide, ali se trudi da tome ne pridaje mnogo značaja.”Ja nisam to nešto osetila kao da je neko zavidan, mada tu uvek postoje neke priče, pa ti ljudi prenose. Mislim da su generalno ljudi zavidni na svaki uspeh, ali otkako sam sa Filipom, to je veći problem od moje karijere”, rekla je Prijovićeva, pa otkrila šta su joj govorili.

“Sve će ti oprostiti, samo njega neće”, dodala je, pa otkrila kako je zavela sina Bobe Živojinovića.

“Ja sam samo bila svoja, zavoleo me je takvu kakva jesam”, rekla je, a onda se njen kum, pevač Aco Pejović nadovezao i otkrio kako on gleda na to što mnoge kolege zavide Aleksandri.

“Ona pripada mlađoj generaciji pevača, a te mlađe generacije su malo drugačije – zavidnije, drugačije shvataju poimanje života i svega. Tu je stvar u utrkivanju, i u frajerima i u pesmama, spotovima, haljinama, izgledu… Svemu što postoji! Sa svih strana ona ima zle oči koje je gledaju, ali hvala Bogu jaka je, ima jakog čoveka pored sebe”, rekao je on,piše Mondo

