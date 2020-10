U sedmoj deceniji supruga Đorđa Balaševića izgleda kao djevojčica

View this post on Instagram

"Tako je po ugledu na uvek doteranog gospodina Paja – Patakija koji se nikad ne bi pojavio na tremu čak ni nešto ležernije odeven i Ivica uvek izlazio iz stana tek kad zakopča i poslednje dugme. Garderoba nam je bila takva da nije postojalo puno razlike između onoga u čemu smo se igrali i onoga u čemu smo išli u školu, ali ni mogućnosti, pa smo zbog toga još više pazili da uvek ostanemo uredni. To nam je naročito olakšavalo da se bez posebnog doterivanja neprimetno iskrademo čak do centra, pa i dalje, kao onda kad smo šmugnuli sve do kuće u koje je moja nesuđena baka prodavala lubenice. Ni Ivica o svom ocu nije puno pričao. Izgleda da u svakoj porodici postoji ponešto što se gurne pod tepih, ali kad se pretera u tome, taj tepih je osuđen da nikad ne poleti, nego ostaje kažnjen da svojim naizgled brižno očetkanim resicama zauvek krije sve što je godinama naguravano pod njega." Planeta Dvorište, str. 145