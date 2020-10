NISAM BILA LJUBAVNICA, VEĆ LJUBAV! Ljupka Stević se RAZBIJESNILA u emisiji kada su joj rekli da je bila druga! Evo šta je odgovorila

Ljupka je nakon incidenta otvoreno govorila o svojoj vezi sa generalom Simićem, koji je inače oženjen.

S obzirom da su mišljenja o njenom slučaju podjeljena, na pitanje da li se osjeća kao heroina ili degradirano, budući da je neki nazivaju ljubavnicom, ona odgovara:

“Ako sam svojim delom pomogla makar jednoj ženi da se isčupa iz slične situacije, ja ću biti srećna. A to degradiranje mene, i što me nazivaju ljubavnicom, ja sebe ne mogu da doživim kao ljubavnicu ako sam sa nekim živela 10 godina. Ako smo isti hleb jeli, šta je ta žena tom čoveku? Sve je, samo nije ljubavnica. Ja sam bila samo njegova ljubav, kako god da me ljudi nazivaju mene to ne pogađa. Ja znam šta sam bila”, rekla je Ljupka i dodala:

“Od samog starta sam znala da je on zauzet. On to od mene nije krio, bio je moj izbor i ta njegova priča o zajedničkoj budućnosti…” , istakla je ona u emisiji “Zvezde Granda Specijal”. prenosi “Kurir“.

