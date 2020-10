RONALDOVA GEORGINA OTVORILA DUŠU: BILA SAM RUŽNA, A OTAC MI JE BIO DILER DROGE

Puno sam radila na ostvarenju svojih snova, a svi misle da sam bila bogata od rođenja. Radila sam na sebi i napredovala kao većina ljudi, rekla je Georgina.

Rođena je u španskom gradu Ueska, a odrasla je u maloj kućici sa brojnom familijom. Georgina nije krila da joj je otac osuđeni kriminalac, koji je 10 godina proveo u zatvoru zbog dilanja droge. Ona sada važi za jednu od najatraktivnijih žena svijeta, a priznaje da je nekada bila ružnjikava djevojka, prenosi “Hayat“.

Niko nije vjerovao da ću izrasti u ovakvu ljepoticu, sada ljudi zavide Cristianu i meni. Zavist je osjećaj koji uništava ljude jer ih ispunjava mržnom i gorčinom. Mnogi ne vole ni mene, ni mog Cristiana. Neko vrijeme me je to pogađalo, a onda sam shvatila da će me kritikovati šta god radila. Zato me više ne zanimaju tuđa mišljenja, brinem samo o sreći ljudi koje volim i koji mene vole, zaključuje Georgina.

Facebook komentari