Stomak se već vidi – Luna stala pred kamere i otkrila lijepe vijesti: Ako bude dječak biće Luka, a ako je curica onda će se zvati…

Ona je za “Pink” otkrila kakve promjene su joj se desile u trudnoći, ali i da već dobija neke stvari za bebu.

– Ima promjena koje su normalne, ne kaže se za džabe drugo stanje, ali ja u svemu tome nekako uživam, željela sam sve ovo i prija mi. Stvarno sam dobro i mislim da se to vidi na meni – rekla je Luna, a zatim dodala da još nije kupovala stvari za dijete jer ne zna pol, ali da pokloni od njenih najbližih već pristižu:

Nisam, jer ne znam još pol, ne bih žurila. Dobijam neke poklončiće, to je normalno, ali polako, ima vremena za sve.

Đoganijeva je sa nama podijelila i kako je njen otac Gagi Đogani reagovao na vijest da će postati deda.

– Tata je bio presretan. Prvo je bio u šoku, odreagovao je malo izgubljeno, onda me je posijle opet nazvao i rekao: “Ne mogu da vjerujem da ću biti deda”, jutro je poslije toga je ustao u šest ujutru, nije mogao da spava koliko je bio sretan i baš je želio da bude deda. Rekao je da mu je još samo to ostalo, da osjeti tu ljubav kako je biti deda. Baš mi je drago. Nekako smo svi nakon te vijesti postali osjećajniji, emotivniji, ispunjeni ljubavlju, to ne može da se opiše – rekla je Luna.

Ona je istakla da nema želje vezane za pol djeteta, te da joj je svejedno da li će biti dječak ili djevojčica, ali da imena za oba slučaja već ima spremna.

– Ja bih samo voljela da je živo i zdravo, to me svi pitaju svakodnevno deset puta, ali ja nemam neke želje, želim samo da bude zdravo. Malo je sad ovo doba korone i malo sam uplašena zbog svega, pazim dosta na sve. Zbog toga sam skeptična, samo da bude zdravo, a što se tiče pola, kako god, šta je suđeno to će da bude… Mi znamo, isplanirali smo imena prije nego što se ovo desilo. Dječak će da bude Luka, a djevojčica Mia, zna se to već odavno – istakla je nasmijana Luna.

