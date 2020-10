Tužna vijest, u pitanju je kćerka darka lazića: Pjevač ne dolazi sebi, evo šta se desilo

– Lorena je vidjela Alekseja prije godinu dana i ona je oduševljena. Jako je pametna, voli djecu, nema tu ljubomore, ja ne pravim razliku između djece. Biću iskren, vaspitat ću ih da ne budu kao ja. Ne valja mnogo toga, vezano za moju prošlost – rekao je Darko, pa nastavio:

– Lorenu sam vidio prije godinu dana, to morate da pitate gospođicu Sević. Nedostaje mi najviše na svijetu, sve bih dao da je vidim na sat vremena, na minut. To što Ana i ja nismo razriješili neke stvari, samo sam rekao njoj da ćemo riješiti, ali ona neće meni nauditi, nego djetetu. Svako dijete ima pravo da bude sa ocem, ako ćeš preko djeteta da me sabotiraš… Oni su bitni, mi smo tu da ih zaštitimo, kao i svaki roditelj koji normalno razmišlja. Više mi je pun… ona stvar. Vidim na šta su ljudi spremni da bi sebe oprali. Ja ako nisam zadovoljan, neće imati ni žena, ni djevojka, ni dijete. – rekao je pjevač, prenosi “Novi“.

