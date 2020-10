MIKI ĐURIČIĆ OTKRIO SVE DETALJE TUČE, ZBOG OVOGA JE IZBAČEN IZ ZADRUGE: Tri udarca u glavu, a ja sam njega…

Miki je nekoliko puta govorio o tome što se desilo, a sada je u emisiji “Đir sa Memom” Sarajlije Mema Haljevca još detaljnije objasnio šta se tačno događalo.

On je rekao da je nasrnuo na Tomovića poslije provokacije, da ga nije udario, već da je njega Tomović tri puta udario u glavu dok su bili na zemlji.

– Ja sam njega samo ogrebao po licu, i eto, to je bilo sve što se tiče tuče – rekao je Miki, koji priznaje da je pogriješio i da nije trebalo da nasrće na Tomovića.

– Poslije, napolju, on se zaletio na mene. Tada smo pali obojica… Ali, nije bitno… On je mene ispsovao. Ja sam samo iznuo svoj stav. Imam pravo na to. To nije bilo bogohuljene. Rekao sam da je besmisleno praviti hramove od 7-8 miliona eura, dok narod gladuje. Ja mislim da se to kosi sa svakom vjerom. To je besmisleno. Ja vjerujem u boga, ali ne vjerujem u religije. A on meni: g*vno narkomansko, i tako dalje – ispričao je Miki.

