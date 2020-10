“Dobio bi batine na ulici” – Cijeli žiri se urotio protiv Milija – ne daju na Popovića ni po cijenu otkaza

Otkad je krenula nova sezona takmičenja “Zvezde Granda” bjesni rat žirija i novog direktora, a udarci su sve žečći i podmukliji. Aleksandar Milić Mili uporno pokušava da nametne svoje ideje i pravila, a članovi žirija to shvataju kao napad na lik i djelo Saše Popovića i žestoko mu se protive.

Uvrede pljušte na obje strane, ali Mili ne popušta i sve direktnije vrijeđa kolege, pa se borba kandidata često pretvori u lični okršaj. U raspravama za sada prednjače Dragan Stojković Bosanac, Jelena Karleuša, Đorđe David i svo troje su izrazito protiv novog direktora muzičke produkcije MIlija.

On ih je nazvao nekompetentnim jer je bio nezadovoljan glasovima koje su dali njegovom kandidatu, a prvi je skočio Đorđe David, koji je otvoreno na strani Saše Popovića.

– Novi direktor muzičke produkcije rekao je jedan nonsens, da je žiri nekompetentan. Tako nešto mogu da prihvatim od Saše Popovića ili Bosanca – rekao je Đorđe, a nadovezala se i Karleuša:

– Mene Mili nervira. Dobro je da njegovi kandidati ne gledaju u njega dok pjevaju kad im on diriguje. Bolje prolaze kad to rade zatvorenih očiju, nego kad ih on usmjerava.

U cijelu priču se umiješao i Dragan Stojković Bosanac, koji smatra da Mili ne zna da radi sa mladim pjevačima kao što umije Popović.

– Mili ti upropašćavaš kandidate. Ovako izgleda da, kada se pravilno producira, ja sa svojim takmičarem imam šest glasova, ti i tvoj nula. Sve vrijeme se trudiš da dokažeš nešto što je nedokazivo – obrusio mu je Bosanac, ali to nije Milija mnogo pogodilo.

– Marija i Jelena se drže zajedno, Đorđe David je sa njima tu negdje, Viki je leteća, Bekuta po strani. U posljednje vrijeme često je nešto neraspoložena, da li joj se ne dopada novi direktor, šta li ja znam. Lako plane. Milija još nisu prihvatili i vidi se da nije dio ekipe. On to zapravo i ne želi da bude, nego da komanduje svima, ali Sale umije to da presječe, da mu kaže kako nije u pravu i da pretjeruje. Miliju to i te kako smeta, ali se ne suprostavlja direktno Popoviću, nego vrijeđa žiri. Tako na posredan način vrijeđa i Popovića jer on je čovjek sastavio tu ekipu koju Mili naziva nekompetentnom. Šta to znači? Da Saša nije napravio dobar izbor? Udara mu na stručnost, a čovjek je stvorio “Zvezde Granda”. Nikome iz žirija se ne dopada što se Mili od starta postavio kao direktor koji komanduje i po svaku cijenu gura svoje mišljenje, a često mu izleti i neka uvreda, pa mu je Đorđe David javno poručio da bi na ulici za tako nešto od njega dobio batine – kaže izvor iz “Granda” koji prisustvuje snimanjima, prenosi “Srbija Danas“.

