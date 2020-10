Dušan pretukao Tanju Savić u Australiji i izbacio je na ulicu – Javio se njen prijatelj: Ovo niko nije znao

Pjevačicin dobar prijatelj tvrdi da Jovančeviću nije strano da izdudara svoju i dalje zakonitu suprugu i da to znaju i njeni roditelji koji i te kako strahuju od njenog putovanja, piše “Svet“.

– Dušan je jako prijeke naravi. Kod njega rješavanje problema mirnim putem ne postoji. U svađi pljušte najžeće uvrede, a ako mu živci popuste nema problem ni da se pobije. U ovom slučaju sa Tanjom. U nekoliko navrata ozbiljne batine je dobila od njega. To je bilo u Australiji. Pokačili su se oko gluposti. Plus, njegova mama često je znala da ga huška protiv Tanje. Zvanično, ona je kao ok sa njom, a iza leđe sve prebacuje i Tanja joj ne valja. Dušan ju je nekoliko puta izudara pred djecom, tačnije mislim da je samo jedan sin u tom momentu bio sa njima u sobi i izbacio je na ulicu.

– Ona onako pogubljena nije znala šta da radi, pa je zvala prijatelja iz Srbije koji joj je posla 6.000 dolara. Ona je od tih para platila hotelsku sobu i kupila kartu za prvi let za Srbiju. U početku ni svojima nije htjela da kaže šta se desilo nego je izmislila da je hitno zbog posla morala da dođe. Bilo je sramota da bilo kome kaže da je muž tuče. Na kraju je priznala prvo prijateljima, pa tek onda porodici.

On dodaje da je Dušan Tanju istukao i prije nego što je krenuo za Australiju jer su se posvađali oko djece i mjesta stanovanja.

– Dušan je stalno ponižavao Tanju. Te nije dobra majka, nije dobra žena, ništa ne radi kako treba, ni za šta nije sposobna, dok je on sa druge strane Bogom dan za sve. Pa, ja sam bio prisutan kada joj je rekao da je prljava ciganštura. Bilo je baš neprijatno. Onda djeca to čuju od njega, pa kad im nije nešto po volji, isto ponove majci, iako ni sami nisu svijesni šta pričaju. Jako je vole i vrlo su vezani za nju, ali kada konstantno od oca slušaju da majka ne valja, a on im udovoljava i na svaki način kupuje njihovu ljubav, pogube se. Djeca su povodljiva. Plus su sad pod uticajem i baba u Australiji, a ko zna šta im ona priča za Tanju. Ne bio ja u Tanjinoj koži sad kad bude otišla tamo da se bori za sinove – i dodaje:

– Dušanu je još dok su bili u Beogradu opao posao sa hotelom. Da bi to dobro radilo, non stop moraš da budeš prisutan, da nadgledaš, ulažeš, ozbiljna je to priča, sa kojom on očigledno nije mogao da se nosi, pa je prodao hotel. Pare su se u međuvremenu potrošile, zato je od Tanje ukrao sve što je uštedjela da kupi porodici neku nekretninu u Beogradu. Sad u Australiji Dušan živi od para koje od države dobija kao nezaposleni samohrani otac. Sebe je lijepo obezbijedio i isplanirao sve, a za Tanju ga je, kao i do sada, baš briga. Kaže mi rođak koji je u istom gradu da se ponaša kao momak. Izlazi, zeza se, ima neku curu sa kojom je kao u šemi, ali nema problem da se muva i sa drugim ženama. Svima se predstavlja kao razveden. Dok se on tamo provodi, Tanja u Srbiji ne zna šta će sa sobom. Em je ostavio bez prebijenog dinara, em joj uskratio svaki kontakt sa djecom. Nju tek čeka pakao kad stigne u Australiju, on će gledati da je uništi na svaki način. Ja joj ne bih savjetovao da ide sama.

Facebook komentari