Tanja Savić iznijela najdublje tajne svog muža: Rekla da je đon, pa otkrila da ima strašnu dijagnozu

Tanja Savić mjesecima je razdvojena od djece, nakon što joj je sinove bespravno u Australiju odveo Dušan Jovančević, njihov otac i Tanjin, još uvijek, zakoniti suprug.

Nakon nekoliko mjeseci vođenja borbe da joj se nasljednici vrate u naručje, raznih skandala i naslova koji su punili medije, pjevačica je izjavila da će nakon cijele ove borbe da napiše i knjigu.

– Ja sam rekla da ću možda izdati knjigu, ali ne mora da znači da hoću. Vrlo je moguće da ću da govorim o ovome u nekoj emisiji koja će trajati vjerovatno malo duže. Voljela bih to da uradim da skrenem pažnju mladim djevojkama, da vide sa kim imaju posla, ništa drugo – bila je jasna ona.

S obzirom na to da je Dušan njenu borbu za djecu kroz medije okarakterisao kao marketing, Tanja nije štedjela riječi na ovakve opaske.

– Njemu je obraz kao đon. On je čovjek koji je time dokazao da nema obraz, čim može takve izjave da daje. Taj neko ko ga je intervjuisao trebalo je da ga pita ,,Pa je li, je l marketing i to što si djecu odveo od majke?!” Majka ne viđa svoju djecu šest mjeseci i to je marketing? Svašta.

Nakon što je isplivala slika gdje se Dušan navodno ljubi sa misterioznom plavušom, on je te navode demantovao i izjavio da je vjeran svojoj supruzi, te da je čeka da se vrati kući, u Australiju. Međutim, pjevačica je imala žestok odgovor na ove tvrdnje, pa je objasnila u kakvom su oni zapravo odnosu.

– Da, da, izjavio je on to. Naš odnos sada nije nikakav. On mene ucjenjuje već duže vrijeme da se ja vratim njemu inače neću djecu vidjeti, do toga je došlo. Ja nemam avion da dođem u Australiju, pa sam ga pitala je l hoće on da dođe ovdje sa decom, na šta je on mene bukvalno ucijenio, ja imam i dokaz za to. Imam u porukama sve. Napisao mi je ,,Ili ćeš da budeš sa mnom, da budemo zajedno sa djecom, ili ja ostajem sam u Australiji”, tako da ja samo mogu da ostanem bez djece, ukoliko se ne pomirim sa njim. Jasno je kakav je to profil ljudi. Jako sebična osoba, narcis. Samo misli na sebe, uopšte ne misli na djecu – te objasnila zbog čega ne može u ovom trenutku da otputuje u Australiju.

– Otkazali su mi ovaj avion koji je bio zakazan za kraj oktobra. Međutim, postoji još neki let, preko Indonezije se leti, ali ja ne bih da rizikujem, jer je korona još uvijek aktuelna, ne znam gdje će me zatvoriti, gdje će me držati u karantinu. Ne želim da ugrozim sebe, ja djeci trebam zdrava i živa, a ne bolesna ili da mi se nešto dogodi, ne daj Bože. Jedini način sada da se borim za djecu je isključivo ovaj, putem suda.

Tanja ne krije koliko je zabrinuta što su joj djeca pored nekoga ko, kako kaže, ima dijagnozu, te se boji kako će to da utiče na njenu djecu, ali i na njihov odnos koji oni trenutno imaju sa njom.

– On apsolutno utiče na djecu. To se vidi. S tim što ja znam kakav je on i olakšavajuća okolnost mi je ta da znam da ima dijagnozu. Čovjek zaista ima dijagnozu. Ima poremećaj ličnosti. Jako je strašno da takav čovjek ostaje kući sa djecom i da ih čuva – iskrena je bila ona, prenosi “Idjtv“.

Facebook komentari