Sestrić Tošeta Proeskog je odrastao: Evo kako danas izgleda, i on je pjevač – Kopija Tošeta

Ipak, da krv nije voda, dokazao je i Tošetov nećak, Kristan Risteski, koji je odlučio da krene stopama svog pokojnog ujaka, te je očigledno da je talenat za muziku dio njihovog genetskog naslijeđa. I Kristijan se danas bavi muzikom, a već je Toše bio taj koji je uvidio koliko je talentovan zapravo ovaj dječak, pa je tako odlučio da s njim napravi jednu zajedničku pjesmu kojoj su dali ime My little one. Ta pjesma se našla na albumu koji je posthumno objavljen, The hardest thing.

Danas, Kristijan ima dvadeset godina, te studira na Fakultetu za audiovizualne umjetnosti u Skoplju, a prije dvije godine je sarađivao i sa bivšim Tošetovim saradnikom i britanskim producentom, Endijem Rajtom, koji je bio oduševljen mladim Kristijanom i njegovim entuzijazmom za rad i za muziku, piše “Novi“.

