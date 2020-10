Majina prijateljica otkrila šta se desilo te noći, zbog ovoga je Janjuš pretukao Maju: Informacije samo stižu

Majina prijateljica tvrdi da se “Janjuš dro*irao i tjerao Maju na trojku” zbog čega je došlo do fizičkog obračuna između njih.

– Ponašao se bahato i bezobrazno. Jedne noći, kada se vratila s večere, zatekla je prizor kakav nikada nije slutila da će vidjeti. Janjuš je bio u stanu s još jednim likom. Na stolu je bilo bijelo. Smijali su se i lupetali svašta. Maja je bila uplašena. Nije ga viđala takvog – ispričala je Majina prijateljica.

– On joj je rekao: “Gdje si ti meni, ovo je moj drug, ajde malo zamiješaj za nas. Pokaži tatici kako ti to radiš i zašto se ja ložim na tebe, dođi u sredinu kod nas”. Bio je to direktan poziv za se*s u troje. Maja je bila zabezeknuta. Bojala se da će je možda silovati – rekla je njena prijateljica.

Maja je tada počela da galami, zbog čega je došlo do fizičkog obračuna u kojem je zadobila modrice.

– Počela je da vrišti, šutnula je onu drogu sa stola, to je Janjuša izvelo iz takta. Skočio je kao oparen i krenuo da je šamara. Imala je sreće da je njegov drugar bio prisebniji i odvukao Janjuša – zaključio je izvor, prenosi “Srbija danas“.

Facebook komentari