Naime, kako piše “Alo!” do incidenta je došlo kad je fan Tijane Milentijević prišao da se slika sa pjevačicom i vlasnicom hita “Žena od sultana”, a to se navodno njenom momku nije dopalo, te je zbog toga, došlo do koškanja i tuče.

Obezbjeđenje je ubrzo reagovalo i navodno ih izbacilo iz lokala. Za sada se niko od aktera ove priče nije oglašavao.

