Pjevačica i pukovnik policije prevarili naciju: Ljupka zbog pjesme iscenirala skandal sa pukovnikom

Naime, pjevačica je, kako “Srpski telegraf” otkriva, s ljubavnikom, s kojim je čitavu deceniju, iscenirala tuču s pukovnikom i dobila odličan marketing za nov projekat koji je, kao i obično, finansirao niko drugi do sam Simić.

– Ljupka i njen oženjeni partner su sve lijepo osmislili kako bi pjevačica koja je više od 10 godina na sceni konačno dobila reklamu koja će je vinuti u zvijezde. Po povratku iz Crne Gore, gdje su zajedno uživali, ona je napravila čuveni skandal o kome se i dalje priča. Iako su oboje u medijima istupili sa svojom verzijom tragikomične priče i čak završili pred sudom kako bi sve ispalo što vjerodostojnije, ipak je sve dobro osmišljena farsa za široke narodne mase. To se odmah moglo priijmetiti i po Simićevim izjavama da je, uprkos svemu, odnosno polupanim automobilima i javnom sramoćenju, on neće teretiti ni za šta – priča izvor Srpskog telegrafa i nastavlja:

– Iako je od prvog dana u njihovim pričama bilo raznih nelogičnosti koje su ukazivale da samo žele da skrenu pažnju javnosti, kada je Ljupkina pjesma “Ne stidim se” (sa sada već dobro poznatim nastavkom fraze iz skandalozne noći “ali sramota me je”) sa propratnim spotom ugledala svjetlost dana, postalo je jasno da je sve unaprijed izrežirano. Teško da je u tako kratkom roku ucveljena ljubavnica mogla bol i tugu da pretoči u pjesmu, kao što nakon svega Stevićeva pokušava da ubijedi javnost. U prilog svemu ide i to što je pukovnik policije u međuvremenu viđen na Ljupkinim nastupima koje je, uprkos situaciji sa koronavirusom, ona već uveliko počela da zakazuje i to sa mnogo jačom cijenom od one koju je imala prije navodnog incidenta – zaključuje naš sagovornik.

Podsjećamo, Ljupka Stević je 16. septembra Dragiši Simiću demolirala dva automobila navodno jer je saznala da ju je varao. Prevaru je otkrila tako što je prethodno u automobil postavila uređaj za prisluškivanje, pa je čula njegove razgovore s djevojkom koju je, kako je kasnije tvrdila, zvao u vikendicu na Avali, gdje ima i bazen. Kada mu je otkrila da ga je prisluškivala, Dragiša ju je navodno slagao da nije pričao ni sa kim, te je i obrisao sve pozive iz telefona. E tada se Ljupka iznervirala, pa je izvršila akciju na parkingu, gdje je ciglom lupala automobile, izbušila gume i razbila staklo. Pošto se prilikom divljanja i povrijedila, završila je na VMA.

