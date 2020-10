Peca izveo Aleksandru iz bolnice, a sada je otkrivena najveća tajna: Koliko je on stariji od nje? Ovo su krili

Njen vjerenik Peca došao je u porodilište po Aleksandru i tada je nastala ova emotivna slika:

Mnogi su se pitali koliko je Peca stariji od Aleksandre, a ona je sama dala odgovor na to pitanje još prošle godine:

“Ja smatram da je David poslije svega loš čovjek. Imam novog dečka. Tačno je da ko se opeče o mlijeko puše i u jogurt. Sve vrijeme strahujem, valjda je bolje da budem obazriva, ali šta ako napravim neku glupost? Dobila sam komentar od jedne gospođe: “Hvala Bogu da nije zubat!” Ne znam ko je on, zove se Petar, zovu ga Peca, stariji je od mene 20 godina. To je neobično ljudima, ali mi je David bio najmlađi, pa mi je haos napravio”, kazala je Aleksandra prošle godine u jednoj emisiji i dodala:

“Meni se mnogo sviđa što je pokazao da je dobar čovjek i dok sam ja bila u rijalitiju. Ja imam dosta da naučim od njega. Trudio se za mene, čuo se sa djevojkom koja je čuvala moje dijete dok me nije bilo. Imam muškarca koji je muškarac, imam nekoga ko je dominantniji i zreliji. Sve mi je čudno, ne mogu da kažem dečka, jer nije toliko mlad. On mi je dečko, ali je zreo čovjek i pravi muškarac. Nije to ne znam kakva veza, ne želim da žurim, nisam opterećena ničim, niko mi ne unosi negativnu energiju, osjećam se zaštićeno. Sa njim može biti nešto ozbiljno u budućnosti, ali ko to zna?”, kazala je Aleksandra, prenosi “Novi“.

Facebook komentari