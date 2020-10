ESTRADA U NEVJERICI, SEKA ALEKSIĆ BLOKIRALA LUNU ĐOGANI: Evo zašto, IMALA JE DOBAR RAZLOG?!

– Danas svi imaju fanove. I rijaliti učesnici koji su niko i ništa imaju fanove. Kad neko kaže da “ima fanove”, meni to ne znači ništa. Ja to drugačije formulišem i uvijek se zahvalim ljudima koji su poštovaoci moje muzike i onoga što radim – istakla je pjevačica pred kamerama emisije “Ekskluzivno”, a na konstataciju voditelja da i Luna Đogani ima fanove, ona je odgovorila:

Seka Aleksić se u posljednje- To me toliko ne interesuje. Đorđe Balašević me jako interesuje i njega izuzetno volim. Luna me uopšte ne interesuje i ne pratim taj svijet. Kada sam na Instagramu i kada mi u pretrazi izađu slike ljudi koje ne pratim i ne znam ko su, ja bukvalno sve te profile blokiram da mi više ne izlazi i da to ne gledam.

– Smatram da ne treba da mi izlazi ništa što me ne interesuje. Prosto rečeno, ne mogu ništa loše da kažem za bilo koga. Smatram da svako ko želi da se bavi ovim poslom ili bilo kojim drugim koji je javan, ima pravo na to i niko ne može da mu zabrani. Da li to nekome smeta ili ne, to je druga stvar – dodala je Seka.

– Ja nisam kriva što je bilo ko postao javna ličnost a to možda ne zaslužuje. Mediji su krivi što od takvih ljudi prave javne ličnosti i nazovimo to “zvijezde” ili publika koja ih odabere. U to ne mogu da zalazim niti sam kompetentna da o tome pričam. Više mogu da pričam o mojim kolegama,piše Pulsonline.

