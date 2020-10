“Razdvojili smo se, sve sam mu priznala” – Goca tržan iznenadila priznanjem o prevari: Više ne može da krije

– Ja sam to njemu priznala. Razdvojili smo se u tom periodu poslovno i nismo puno vremena provodili zajedno. Tada sam ja počela da se dopisujem s nekim likom, flertovali smo. Nisam se ni potrudila to da sakrijem jer mi je taj flert bio nevažan. Ja sam se osjećala kao da ništa ne radim, ali sam ga jako povrijedila – ispričala je Goca, i detaljno objasnila zašto je došla u iskušenje da ga prevari:

– Imala sam potrebu da mu se ne predam do kraja, jer predavanje muškarcu do kraja za mene znači slabost, gubljenje tla pod nogama, kao da mi oduzima sve supermoći. A zapravo kad sam se potpuno prepustila, tek tada sam dobila supermoći. Kada bi on mene prevario, ili bi bilo “aj ćao” ili bih mu napravila tolike rogove da ne bi mogao ni na jedna vrata da uđe, piše “Republika“.

