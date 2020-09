Ogromna transformacija – Evo kako je smršala “Zvezda Granda” skoro 60 kilograma

Takmičarka “Zvezda Granda”, Krstinja Todorović napravila je ogromnu transformaciju kada je njen izgled u pitanju, a za “Blic” je otkrila i kako je to uspela.

– Sasvim slučajno na nastupu mi je prišao čovjek koji je odradio operaciju, pokazao sliku prije i poslije i ostala sam u šoku. Nakon toga , zahvaljujući društvenim mrežama istražila sam o doktoru i operaciji, pogledala maestralne rezultate, odlučila da odem na konsultaciju i tako kreće moja promjena – započela je Krstinja, pa dodala:

– Nakon operacije 15 dana sam bila na tečnoj ishrani, zatim 15 dana na kašicama . Poslije mjesec dana krenula sam sasvim normalno da se hranim, odnosno “zdravije”. Ja nemam grame, moj obrok se svodi na 2 ili 3 zalogaja . Ono što mi najviše prija, a što je opet individualno, su čorbice, povrće i voće.

Kako nam ova mlada pjevačica otkriva, komentari na promjenu su odlični, a ona je svjesna da su u prvom krugu kritike žirija bile opravdane:

– Žiri je bio oduševljen mojim posljednjim nastupom, komentari su bili zaista pozitivni, podrška ogromna od svih ponaosob! Divno je sve to čuti i doživjeti nakon kritika u prvom krugu, koje su sada već bile samo satisfakcija za idealan rezultat. U prvom krugu sam zaista doživjela mnogo loše komentare zbog prekomjerne kilaže. Svjesna da je žiri bio potpuno u pravu , odlučila sam da promijenim kako sebe tako i komentare – kaže Krstinja i dodaje:

– Još uvijek sam u procesu mršanja , počela sam da budem i fizički aktivna Još 20 kilograma mi fali do idealne kilaže i nadam se da ću kroz predstojeće nastupe praviti transformacije, kao do sada. Smršala sam 60 kilograma, a sada imam 82, o ovoj gornjoj cifri ne želim da govorim, pa izračunajte…. Saša je predlagao da treba da budem izbačena, da na taj način probudi u meni tu borbu, ukoliko mi je stalo do takmičenja.

