“Lagala sam policiju” – Prisluškivala je generala, a ne vidi ništa loše u tome što je oženjen: Ljupka Stević iznenadila priznanjem

– Priznajem, lagala sam policiju. Ja sam rekla da ja ne znam šta se desilo, slagala sam da se on uplašio za svoju bezbijednost, ja sam gurnula ruku kako bih uzela torbu, pa sam se posjekla. Totalno sam izmislila i dala tu izjavu. Sve sam uradila zbog tužilaštva da bih dobila blažu presudu. Prvi put dajem izjavu i na prvu lažem. Rekli su mi: “Hajde ti objasni šta se desilo”, pa sam kazala kako sam htjela. Priznajem, eto, tako je bilo – rekla je Ljupka.

– On je trebalo da sa mnom razgovara, tada bi se ova priča završila na drugačiji način. Tačno se vidi na snimcima da sam htjela da uništim sve vezano za njega, kao i automobil koji sam ja koristila. To su dva automobila i Dragiša Simić. Dragišino i moje oružje je oduzeto. Imam dvije puške, a pištolj su mi ukrali. Nisam išla sa ciljem nekoga da ubijem, ali za mene od 35 godina je ovo razočarenje. Planirala sam budućnost. Naša veza trajala je malo manje od devet godina. On je čovjek oženjen, ja sam sa njim bila, mi smo bili zajedno. Vjerovala sam u njegovu priču i naš zajednički život. Nismo ni prvi ni posljednji koji se zabavljaju u 21. vijeku, a da neko ima papire da je u braku. Meni je bio velika podrška. Prisluškivala sam ga, al’ nažalost auto bruji, pa se ne čuje kako bih voljela – dodala je ona, prenosi “Novi“.

Facebook komentari