Nakon priče da je podnijeta krivična prijava zbog pranja novca i prevare, oglasio se Halid Muslimović

– To je glupost. Šupljiranje. Zna se ko to radi. I taj advokat, koji to radi, blefira – rekao je Muslimović u prvoj reakciji, piše “Avaz“.

Muslimović se tereti da je počinio krivična djela pranje novca, prevara i da je stekao protivpravnu imovinsku korist od najmanje 209.273 KM

– Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv H. M. podnesen je 21. septembra. Oštećeno je lice iz Australije na način da je dovedeno u zabludu i da je osumnjičenom u više navrata na svoju štetu putem novčanih transfera ili u gotovini predalo najmanje 209.273 marke. Osumnjičeni H.M. se tereti da je sa ciljem prikrivanja izvora i omogućavanja daljeg korišćenja, sredstva podizao u gotovini, znajući da su stečena na nezakonit način, odnosno činjenjem krivičnog djela prevara – potvrdili su u SIPA.

Oštećena je, kako navode, Sonja Bašić iz Melburna koja je ranije tvrdila da ju je Muslimović oštetio za oko 400.000 dolara, a zbog čega se pjevaču sudi.

