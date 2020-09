Udala se Biljana Sečivanović – svi bruje o njenoj vjenčanici – a tek buket

Par se vjenčao u Grockoj, u prisustvu kumova i nekoliko najbližih ljudi, a pjevačica je nosila, kakav je i običaj, bijelu vjenčanicu. Novopečene bračne partnere su, po izlasku od matičara, dočekali trubači.

“Ljubav ne zna za vrijeme i godine i ako je to to da tada izgovorim ‘da’ ja ću ga izgovoriti tada jer ja to ne radim zbog drugih i ne osvrćem se na komentare bilo koje prirode”, rekla je nedavno Biljana.

Ona i Aleksandar vjerili su se prije dvije godine u Dubaiju, nakon čega su otpočeli zajednički život u velelepnoj kući u Vinči. Pjevačica i njen novopečeni suprug žive sa djecom iz svojih prethodnih emotivnih veza – njenim sinom Metejom i njegovom kćerkom Nikolinom.

Podsjetimo, Biljana ima sina Mateju kog je dobila sa biznismenom iz Austrije, koji ju je ostavio nedugo nakon što je saznao da je pjevačica trudna, prenosi “Kurir“.

