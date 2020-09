Svi znaju majku Aleksandre Prijović, a jeste li znali da je ovo njen otac: Prvi put ga pokazala javnosti

Prijovićka se prvi put pojavila u Zvezdama Granda, a za to je najviše zaslužan njen otac, piše “Balaševizam“.

Njenu majku, koja se također bavila pjevanjem, zna sad cijela Srbija, ali o njenom ocu se malo zna.

Ipak, u jednom intervjuu on je otkrio da je upravo on zaslužan za to što se njegova mezimica tako rano upustila u muzičke vode.

– Od malena je pokazivala talenat za muziku. Voljela je da pjeva, a mi smo je podržali. Moja želja je bila da se bavi muzikom, ja sam je prijavio na muzičko takmičenje. Bila je baš sretna, otišli smo u Suboticu na audiciju i tako je sve počelo. Moji roditelji i ja smo oduvijek željeli da se bavi ovim poslom. Pružili smo joj maksimalnu podršku, koliko smo mogli i eto, hvala Bogu, isplatilo se – izjavio je Nedeljko Prijović.

Kako on izgleda, pjevačica je pokazala na društvenim mrežama gdje je podijelila zajedničku fotografiju, piše “Pink“.

