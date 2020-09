Lepa Brena kupuje novu kuću: Vrijednost se procjenjuje 300.000 eura, a evo ko će joj biti prvi komšija?

Lepa Brena, koja već ima nekretninu od 300 kvadrata, i to u Novom Vindolskom, nedavno je saznala za još jednu ljetnju oazu mira, koja joj se mnogo dopala, pa posljednjih mjesec dana čini sve da ta nekretnina bude njena. U pitanju je vila koja se nalazi u blizini kuće Saše Popovića, a sa koje puca pogled na more i cijelu rivijeru. Uređena je u modernom stilu i njena vrijednost se procjenjuje oko 300.000 eura. Jeste znatno manja od one u kojoj živa godinama unazad, ali joj se nova trenutno mnogo više dopada i odgovara njenim životnim potrebama, piše “Kurir“.

Prema riječima sagovornika bliskog Breni, ta kuća je tek odnedavno na prodaju i pjevačica pošto-poto želi da bude nova vlasnica. Ukoliko uspije u namjeri da kupi vilu u Opatiji, kako kaže izvor, vjerovatno će ubuduće iznajmljivati kuću u Novom Vindolskom, a ljeta će provoditi na novoj adresi.

Iako su Brena i njen prijatelj i kum Saša od prodaje “Granda” ukupno zaradili 30 miliona eura, od čega im je polovina isplaćena prije šest i po godina, a ostatak novca krajem 2019. godine, Brena iako ima, što bi se reklo, za pet pokolenja, vodi računa o svakom euru.

