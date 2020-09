“Put ka slobodi je težak put” – Tanja Savić progovorila o borbi za sinove

Pjevačica koja je popularnost stekla tokom muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” dugo je krila svoje porodične probleme, ali je nedavno izašla u javnost i otkrila sa čime se suočavala tokom bračnog života sa Dušanom.

Danas se Tanja svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram obratila emotivnom porukom otkrivajući koliko je teško boriti se protiv svih životnih nedaća i poručila da ne odustaju.

– Niko i ništa vam ne može zabraniti da se smijete. Život je jedna velika borba i kao rat u kome ako prvi ne pucas, gubiš. Tako da sam mnogo toga naučila iz svega ovog. Možda je ovo i trebalo da se desi. Sve ima svoje zašto. Bog nam nekada priredi neke stvari u kojima mislimo da ne možemo da se izvučemo, ali nam za sve to On ipak daje snagu. Onda u stvari i shvatimo koliko smo jaki. Koliko u nama zapravo ima borbe. A onda krenu da se dešavaju čudesne stvari. Jedna vrata se zatvore, pa se druga otvaraju. Put ka slobodi je težak put, ne dozvolite da vas iko koči u svojoj sposobnosti da živite život, da radite ono što volite, da volite vaše bližnje. Pokidajte sve lance koji vas stežu godinama i otrgnite se iz tog zla! PS. Mnogo mi je vaših poruka stiglo i vidim da puno ljudi ima koji su u istoj situciji kao ja ili prolaze kroz slično ali eto, njihov glas se nije čuo jer nemaju mogućnost da se obrate javnosti. Tako da dragi moji, svi vi koji preživljavate sve ovo ili pokušavate da pobjegnete iz toksičnog odnosa molim vas da pišete ovdje u komentare a ne meni u dm. Neka vaše poruke stignu i do državnih institucija (a nadam se da hoće) ako se na vrijeme osvijestimo. Hajde da spriječimo nasilje, i kontrolu nad nečijim životom. Jedan život imate i i te kako ste zaslužili da budete sretni! – napisala ja pjevačica, piše “Nadlanu“.

