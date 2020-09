Zaprosio je plavim safirom / Nakon vjeridbe Miljković progovorio: Marko otkrio kada će biti njegova i Lunina svadba

Dugo najavljivana veridba Marka Miljkovića i Lune Đogani odigrala se u nedjelju uveče u krugu njihovih najbližih prijatelja i članova porodice.

Iako je di-džej iz Brusa planirao da ovaj svečani čin upriliči 1. septembra, došlo je do promjene plana jer nije želio da žuri.

– Imao sam neku čudnu strepnju i strah da će Luna naći prsten, ali nisam želio da žurim, trebalo je sve organizovati kako dolikuje.

Prijatelji su me posavjetovali da pomjerim veridbu za nekoliko dana, kako bi sve bilo završeno, pa sam tako i uradio – ispričao je za “Alo!” budući mladoženja koji je, kako kaže, najsretniji čovjek na svijetu.

– Zaista, mojoj sreći nema kraja, a Luna je oduševljena i naravno sretna. I Gagi se posebno radovao, kao i moja majka, ali i naši prijatelji. Svi oni koji nas vole i podržavaju bili su te večeri uz nas – rekao je on i otkrio kakav je prsten kupio budućoj ženi.

– Prsten sam birao skoro sat vremena. Mislim da sam bio jedna od najtežih i najzahtjevnijih mušterija ikada. Odlučio sam se za prsten sa plavim safirom, koji me podsjeća na Lunine oči. Malo je reći da joj se dopao i da joj stoji odlično. Čak sam i veličinu pogodio – kazao je Miljković, koji nije želio da komentariše činjenicu da Anabela Atijas nije podržala njihovu vjeridbu.

– Zaista ne bih da govorim o njoj. Luna ako želi, može, ali ja neću! Gagi je bio tu sa nama i bio je presretan. Hvala mu beskrajno na tome – kaže Miljković.

Budući zet dinastije Đogani još uvijek ne zna na kom će se mjestu zakleti na vječnu ljubav, ali ne isključuje mogućnost da to bude njegov rodni grad. Kako je još rekao, nada se da će on i Luna uskoro postati i roditelji jer im je to velika želja, prenosi “Alo!“.

Facebook komentari